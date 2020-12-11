Слом системы: школьный сторож выиграла поселковые выборы

В управленческой системе России явно наметился перелом. На очередных муниципальных выборах победу одержал технический кандидат.

Надежда Чекмарёва, работающая сторожем в школе посёлка Новоомского в Омской области, займёт кресло главы поселковой администрации, обойдя на выборах действующего главу Артура Лена и директора хозуправления администрации Наталью Пекай.

Как сообщает ТК "360º", односельчане оценили здравую программу кандидата:

"Она человек, который действительно болеет за поселок", — цитирует "360º" слова Алексей Дождикова, депутата совета Новоомского поселения.

Комментарий ЦИК

По словам Эллы Памфиловой, главы ЦИК, такой результат является "барометром общества":

"Кому доверяют, того и избирают", — заявила Памфилова изданию "Подъем".

Она уверена: