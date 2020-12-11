В управленческой системе России явно наметился перелом. На очередных муниципальных выборах победу одержал технический кандидат.
Надежда Чекмарёва, работающая сторожем в школе посёлка Новоомского в Омской области, займёт кресло главы поселковой администрации, обойдя на выборах действующего главу Артура Лена и директора хозуправления администрации Наталью Пекай.
Как сообщает ТК "360º", односельчане оценили здравую программу кандидата:
"Она человек, который действительно болеет за поселок", — цитирует "360º" слова Алексей Дождикова, депутата совета Новоомского поселения.
По словам Эллы Памфиловой, главы ЦИК, такой результат является "барометром общества":
"Кому доверяют, того и избирают", — заявила Памфилова изданию "Подъем".
Она уверена:
политики должны услышать "звоночек" и понять, что одних обещаний, чтобы оставаться у власти, уже мало, что избиратели "более жестко стали спрашивать".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.