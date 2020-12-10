Сильный ледяной дождь может привести к возникновению ЧС в 3 регионах

Сразу три российских региона 10-12 декабря могут оказаться в зоне крайне неблагоприятных климатических условий: там прогнозируются сильные ледяные дожди.
Из-за них вероятны перебои в функционировании систем жизнеобеспечения населения.
По прогнозу Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС, стихия разгуляется в Западно-Сибирском Федеральном округе.
Под ударом могут оказаться Ленинградская, Новгородская и Псковская области.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте МЧС, в Центральном и Западно-Сибирском ФО есть вероятность подтопления небольших рек из-за скоплений льда.
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