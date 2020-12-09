Сильно тряхнуло: землетрясение в 7 баллов разбудило Иркутск и Улан-Удэ

Жители почти 500 населённых пунктов Иркутской области, Бурятии и Забайкалья сегодня рано утром (в районе 6 часов по местному времени) ощутили сильные подземные толчки.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Байкальской геофизической службы, эпицентр землетрясения находился в 17 км от села Кудара Кабанского района Бурятии, население которого составляет примерно 2 тысячи человек.

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По данным главного управления МЧС по Иркутской области, жертв и разрушений нет. Производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.