Жители Миасса, третьего по величине города в Челябинской области, записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.

Горожане попросили главу государства изменить место строительства логистического центра "Wildberries". Миассцы считают, что новый объект спровоцирует в городе "транспортный коллапс".

"Городские дороги не позволяют пропустить большой поток транспорта. Дополнительные 600 фур в сутки, как указано в презентации проекта Wildberries, вызовут в Миассе транспортный коллапс", — утверждают жители города.