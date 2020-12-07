Власти Петербурга утвердили размер оплаты услуг детского сада на 2021 год. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.
Размер родительской оплаты зависит от возраста ребёнка и времени пребывания в дошкольном учреждении.
Так, для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием будет составлять 1354,50 руб. Родителям детей в возрасте от 3 до 8 лет нужно будет оплачивать 1261 рубль. Подорожание составило 4,2%.
За пребывание детей в возрасте от 1 года до 3 лет в группе кратковременного пребывания родители заплатят 510,30 руб., для детей от 3 до 8 лет — 472,30 руб. В данном случае размер оплаты понизился.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса продлят до 2022 года. Соответствующий проект постановления выпустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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