В Петербурге утвердили плату за детский сад на 2021 год

Власти Петербурга утвердили размер оплаты услуг детского сада на 2021 год. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

Размер родительской оплаты зависит от возраста ребёнка и времени пребывания в дошкольном учреждении.

Так, для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием будет составлять 1354,50 руб. Родителям детей в возрасте от 3 до 8 лет нужно будет оплачивать 1261 рубль. Подорожание составило 4,2%.

За пребывание детей в возрасте от 1 года до 3 лет в группе кратковременного пребывания родители заплатят 510,30 руб., для детей от 3 до 8 лет — 472,30 руб. В данном случае размер оплаты понизился.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса продлят до 2022 года. Соответствующий проект постановления выпустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.