В Сочи из моря вытащили девочку-моржа

Спасатели МЧС России в Сочи вытащили из моря подростка, которая купалась вечером в футболке и леггинсах.

Сама девочка удивилась тому, что её вытащили из воды. Она уверяла, что занимается спортом и регулярно закаляется.