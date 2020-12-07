Спасатели МЧС России в Сочи вытащили из моря подростка, которая купалась вечером в футболке и леггинсах.
Сама девочка удивилась тому, что её вытащили из воды. Она уверяла, что занимается спортом и регулярно закаляется.
"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО прибыли на место вызова, произведя поиск, обнаружили девушку и помогли ей выбраться из воды. Пострадавшей оказалась 16-летняя жительница города Сочи, которую передали сотруднику полиции Лазаревского района", — сообщили спасатели.
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