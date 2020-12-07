Всю неделю в Москве будет морозно и без осадков

На текущей неделе в Москве будет преимущественно морозная погода без осадков, а также повышенное атмосферное давление.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.