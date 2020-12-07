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Всю неделю в Москве будет морозно и без осадков

Россия » Центр » Москва

На текущей неделе в Москве будет преимущественно морозная погода без осадков, а также повышенное атмосферное давление.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

"Довольно устойчивая погода будет. Погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать либо малооблачная погода, либо развиваться к концу недели перемеченная облачность. Осадков всю неделю не ожидается. Сегодня и завтра максимальная температура в городе минус 2 — минус 4, по области до 7 градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе минус 9 — минус 11, по области от минус 8 до минус 13 градусов", — пояснила специалист.

Автор: Алексей Корнеев
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