Громким скандалом обернулось проведение урока в челябинской гимназии №93. В школу пригласили преподавателя из вуза Михаил Янина, который рассказал школьникам о жизни в тюрьме.

Некоторые родители оказались в шоке от такого образовательного процесса.

"Но объясните мне, для чего ребенку из хорошей семьи в 10 классе гимназии знать, какой машинкой делаются наколки в тюрьме, что такое малява, как ее пронести, как спрятать колоду карт в сигаретной пачке", — призналась мама одного из учеников Валентина Волкова.