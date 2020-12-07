Европейскую часть России накроет мощнейший антициклон

На территории центра и юга европейской части России до конца недели будет морозно, но солнечно. И всё благодаря мощному антициклону.

Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам,

"антициклон этот сформировался в Сибири <…> Температура в центре Европейской России будет на два градуса ниже нормы, а на юге — на пять-семь градусов. Осадков всю неделю не ожидается. Что касаемо температуры воздуха, то она будет на пару градусов ниже климатической нормы".

А вот в северной части ЦФО будет теплее — туда антициклон не дотянется.