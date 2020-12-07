Европейскую часть России накроет мощнейший антициклон

На территории центра и юга европейской части России до конца недели будет морозно, но солнечно. И всё благодаря мощному антициклону.
Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.
По его словам,
"антициклон этот сформировался в Сибири <…> Температура в центре Европейской России будет на два градуса ниже нормы, а на юге — на пять-семь градусов. Осадков всю неделю не ожидается. Что касаемо температуры воздуха, то она будет на пару градусов ниже климатической нормы".
А вот в северной части ЦФО будет теплее — туда антициклон не дотянется.
"Очень высокие температуры для этого периода года — минус 3-5º.
Теплый воздух пойдёт дальше — на северный Урал, Таймыр, север Красноярского края. Но в середине недели там опять резко похолодает — в Красноярске, например, до минус 35-40º", — рассказал Роман Вильфанд.
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