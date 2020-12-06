В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался историк Игорь Фроянов.
Он занимал должность заведующего кафедрой истории России Санкт-Петербургского государственного университета.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в вузе.
"Историк Игорь Фроянов, ранее заведовавший кафедрой истории России СПбГУ, скончался в Петербурге", — сказано в сообщении.
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