Съёмочная группа телеканала "Россия 1" снимала репортаж про нарушения в работе кальянной в Москве.
Заведение нарушало введённые ограничения в связи с коронавирусом. Персонал кальянной запер журналистку в подсобном помещении. Девушка получила травмы. Съёмочная группа смогла её вызволить только после вызова полиции.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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