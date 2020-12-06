Журналистку "России-1" заперли в столичной кальянной

Съёмочная группа телеканала "Россия 1" снимала репортаж про нарушения в работе кальянной в Москве.

Заведение нарушало введённые ограничения в связи с коронавирусом. Персонал кальянной запер журналистку в подсобном помещении. Девушка получила травмы. Съёмочная группа смогла её вызволить только после вызова полиции.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.