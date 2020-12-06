В воскресенье, 6 декабря, движение по мосту на остров русский было восстановлено.
Напомним, мост был закрыт с 21 ноября из-за обледенения вант. Об открытии моста сообщили в управляющий организации ДСД "Дальний Восток".
"Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный", — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.