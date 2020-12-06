Открыто движение по мосту на остров Русский

В воскресенье, 6 декабря, движение по мосту на остров русский было восстановлено.

Напомним, мост был закрыт с 21 ноября из-за обледенения вант. Об открытии моста сообщили в управляющий организации ДСД "Дальний Восток".