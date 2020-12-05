Мурашко: ситуация с коронавирусом в Калининграде управляемая

Ситуация с коронавирусом в Калининградской области остаётся напряжённой и управляемой.

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который прибыл в регион с рабочим визитом 5 декабря. В ходе поездки глава Минздрава планирует посетить калининградские больницы.