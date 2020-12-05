Завтра планируют открыть мост на остров Русский

Мост на остров Русский, который был закрыт 21 ноября из-за обледенения вант, планируют открыть вечером 6 декабря.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Дирекцию по дорожному строительству "Дальний Восток".

Напомним, решение закрыть мост было принято после снежного циклона, который прошёл в Приморье. В результате непогоды многие жители региона остались без электроснабжения.

Сейчас жители острова могут попасть на материк с помощью парома, который был запущен после закрытия моста.