Мост на остров Русский, который был закрыт 21 ноября из-за обледенения вант, планируют открыть вечером 6 декабря.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Дирекцию по дорожному строительству "Дальний Восток".
Напомним, решение закрыть мост было принято после снежного циклона, который прошёл в Приморье. В результате непогоды многие жители региона остались без электроснабжения.
Сейчас жители острова могут попасть на материк с помощью парома, который был запущен после закрытия моста.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.