Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев направил письма представителям бизнеса с убедительной просьбой "скинуться" на проведение новогодних мероприятий.
Власти города даже определили "таксу" для предприятий. Малый бизнес может "предоставить помощь" в размере от 2 до 5 тысяч рублей, а крупные предприятия — от 5 до 10 тысяч рублей.
Отправлять средства необходимо на личный счёт одной из чиновниц.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.