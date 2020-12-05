Мэр Вилюйска попросил бизнес "скинуться" на Новый год

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев направил письма представителям бизнеса с убедительной просьбой "скинуться" на проведение новогодних мероприятий.

Власти города даже определили "таксу" для предприятий. Малый бизнес может "предоставить помощь" в размере от 2 до 5 тысяч рублей, а крупные предприятия — от 5 до 10 тысяч рублей.

Отправлять средства необходимо на личный счёт одной из чиновниц.