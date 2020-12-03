Крымский парламентарий: США и НАТО готовятся к вторжению в Крым

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что в Черном море наблюдается эскалация военной активности НАТО близ российской границы.

Как сказал политик в интервью РИА Новости, "агрессивная кампания против размещения российских войск в Крыму, возглавляемая США, ведёт к росту напряженности".

"Россия принимает решения, необходимые для обеспечения безопасности территории, наших границ и государства. Эти решения — внутреннее дело России, и у НАТО нет причин вмешиваться, когда в этом нет необходимости", — цитирует издание слова Фикса.

Он добавил, что "НАТО вместе с Соединенными Штатами делает все, чтобы приблизить свои вооруженные силы к границам России. Это можно рассматривать как подготовку к вооруженному вторжению на территорию Российской Федерации."

Напомним, буквально вчера НАТО опубликовало доклад, в котором утверждалось, что Москва проводит "агрессивную политику и агрессивные действия", что "негативно отразилось на безопасности евроатлантического региона". Подробнее об этом — здесь.

4 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государствам-членам необходимо еще больше увеличить свое присутствие на границе с Крымом и в Черном море.