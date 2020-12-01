Михаил Мурашко, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 с докладом об эпидемиологической ситуации в стране, сообщил, что особую тревогу вызывают два региона.
По всей стране увеличивается количество больных в реанимациях, но повода для беспокойства нет — реанимационных коек пока во всех регионах достаточно. По данным Роспотребнадзора, активный рост заражений отмечен в 24 регионах, еще в 58 ситуация стабилизировалась.
"Ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, главы регионов, где положение дел наиболее удручающее, должны принимать решительные меры, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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