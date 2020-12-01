Глава Минздрава: тревогу по COVID вызывают два региона

Михаил Мурашко, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 с докладом об эпидемиологической ситуации в стране, сообщил, что особую тревогу вызывают два региона.

По его словам, самая напряжённая обстановка на сегодня складывается в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

По всей стране увеличивается количество больных в реанимациях, но повода для беспокойства нет — реанимационных коек пока во всех регионах достаточно. По данным Роспотребнадзора, активный рост заражений отмечен в 24 регионах, еще в 58 ситуация стабилизировалась.

"Ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, главы регионов, где положение дел наиболее удручающее, должны принимать решительные меры, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

За первый день декабря в России было зарегистрировано

26 402 новых заражений коронавирусом,

569 летальных случаев.

За время пандемии COVID настиг 2 322 056 россиян.