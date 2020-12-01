В РФ вводится единый номер телефона по вопросам, связанным с Covid-19

Уже скоро по единому телефонному номеру 122 можно будет решить все вопросы, связанные с коронавирусом.

Введение единого телефонного номера позволит обеспечить оперативную и эффективную координацию всех служб, задействованных в борьбе с Covid-19, по всей России.

"На сегодня статус следующий — технический доступ к номеру имеют все регионы. В настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122. В тестовом режиме номер запустили 28 субъектов”, — цитирует ТАСС заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Несколькими днями ранее в правительстве РФ ввести единый номер 122 для решения всех вопросов, связанных с коронавирусом. При этом государство обеспечивает финансовую и техническую поддержку, а задача глав регионов — организация эффективной работы на местах. Только так, подчеркнул Чернышенко, можно решить проблему дозвона граждан до медицинских учреждений.

В ближайшее время по номеру 122 с любого телефона можно будет вызвать скорую помощь или врача на дом, а в перспективе по этому же номеру можно будет оформить больничный лист и доставку рецептурных лекарств, проконсультироваться с врачом — со временем функционал номера будет расширяться.