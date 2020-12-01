"Скромно": стала известна зарплата победившей на выборах уборщицы

Внезапный карьерный взлет Марины Угдодской благоприятно сказался на ее зарплате.

Марина Угдодская, неожиданно выигравшая выборы у действовавшего главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, стала сенсацией Единого дня голосования. 35-летняя женщина, работавшая уборщицей в сельской администрации, не скрывала, что была "техническим” кандидатом, но односельчане проголосовали за нее.

О том, как изменилась жизнь Марины, рассказал председатель областного отделения выдвинувшей ее на выборы партии Валерий Громов.

"Уборщицей она получала 3 тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно. Хорошо, муж вахтовым методом в Москве подрабатывает”, — поведал Валерий Павлович изданию "МК”.

Теперь у Марины хлопот более чем достаточно, посетовал Громов, а вот в помощники никто не рвется. В сельской администрации, кроме нее самой, всего три сотрудника и древний компьютер, а задач перед надвигающейся зимой много. Но судя по намерению в следующем году выдвинуть Угдодскую в депутаты Госдумы, Громов уверен, что она справится.