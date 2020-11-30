Житель Нижневартовска пытался вызвать врача 1200 раз. Не помогло

Житель Нижневартовска Антон Сунегин в попытке вызвать на дом врача для своей больной матери позвонил в городскую поликлинику 1200 раз.

Один раз мужчине всё-таки удалось дозвониться до диспетчера, однако врач так и не приехал на вызов. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на страницу Сунегина в соцсетях.