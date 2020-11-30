Житель Нижневартовска Антон Сунегин в попытке вызвать на дом врача для своей больной матери позвонил в городскую поликлинику 1200 раз.
Один раз мужчине всё-таки удалось дозвониться до диспетчера, однако врач так и не приехал на вызов. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на страницу Сунегина в соцсетях.
"Позвонил в поликлинику №2 тысячу двести раз, постоянно натыкались на короткие гудки (занято), но мы все-таки дозвонились. Врача не было, а температура все не отступала. Спустя три дня я все-таки решил выяснить, почему же в диспетчерской всегда занято. Оказывается, диспетчеры сняли трубку с аппарата и просто положили ее на стол!" — написал мужчина.
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