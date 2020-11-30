Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в формате видеосвязи.

Глава государства отметил, что республика остаётся пятой в стране по рождаемости.

"В целом тенденция действительно хорошая. И если в России мы наблюдаем, к нашему великому сожалению, определённый спад на 0,1 процента, то у вас в республике, наоборот, рост, причём рост за счёт высокого естественного прироста населения", — отметил Путин.