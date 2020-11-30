Гидрометцентр назвал регионы, в которых будет аномально холодно

Осень 2020 года признана самой теплой за все время метеонаблюдений. Но надеяться на такую же или хотя бы почти такую же зиму не стоит.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сентябрь был очень теплым, октябрь - самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно, - говорит метеоролог. - Но уже сейчас в ряде регионов начались аномальные холода."

Это на наступившей неделе почувствуют жители европейской части страны и ряда северных регионов.

По словам Вильфанда, холодно - до минус 20-25° будет в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Омской, Екатеринбургской областях, а также в Татарстане, Башкортостане, Оренбурге, Кургане, Новосибирске и Томске.

А вот в азиатской части страны и СЗФО, напротив, потеплеет: