В Орле продавались свежеотпечатанные марки с портретом Гитлера

В Орле в киосках "Роспечати" некоторое время продавались сувенирные почтовые марки с портретом Адольфа Гитлера.

И никого это не смущало, пока на них не обратил внимание местный телеканал.

"Во время Второй мировой войны Орел был оккупирован нацистской Германией почти на два года и почти полностью разрушен. <...> марки стоимостью 290 рублей были напечатаны в Карелии, организацией "За Родину", — сообщили орловские телевизионщики.

После выхода сюжета, прокуратура Орла начала проверку. Марки немедленно из продажи были изъяты.

Однако, производители "сувениров" считают, что их продукция "носит патриотический характер".

В заявлении, предоставленном СМИ, директор организации Владислав Гринь пояснил, что фотография не скопирована с пропагандистского плаката, а является подлинным портретом "той эпохи":

"Это, наоборот, усиление героического контекста Великой Победы над преступной фашистской Германией", — сказал он.

В чём это выражается, и как потенциальный покупатель должен понять "гениальность" задумки, Гринь не объяснил.

Напомним, что в России действует закон о нацистской пропаганде, запрещающий, в частности, подобного рода изображения.