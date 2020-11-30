В Орле продавались свежеотпечатанные марки с портретом Гитлера

В Орле в киосках "Роспечати" некоторое время продавались сувенирные почтовые марки с портретом Адольфа Гитлера.
И никого это не смущало, пока на них не обратил внимание местный телеканал.
"Во время Второй мировой войны Орел был оккупирован нацистской Германией почти на два года и почти полностью разрушен. <...> марки стоимостью 290 рублей были напечатаны в Карелии, организацией "За Родину", — сообщили орловские телевизионщики.
После выхода сюжета, прокуратура Орла начала проверку. Марки немедленно из продажи были изъяты.
Однако, производители "сувениров" считают, что их продукция "носит патриотический характер".
В заявлении, предоставленном СМИ, директор организации Владислав Гринь пояснил, что фотография не скопирована с пропагандистского плаката, а является подлинным портретом "той эпохи":
"Это, наоборот, усиление героического контекста Великой Победы над преступной фашистской Германией", — сказал он.
В чём это выражается, и как потенциальный покупатель должен понять "гениальность" задумки, Гринь не объяснил.
Напомним, что в России действует закон о нацистской пропаганде, запрещающий, в частности, подобного рода изображения.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.