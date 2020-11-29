В Москву придёт настоящая зима

В этом году температурный режим полностью совпадает с календарём. С окончанием ноября заканчиваются и последние осенние деньки в Москве.

Об этом телеканалу RT сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"На следующей неделе наступает календарная зима, и погода тоже подстраивается под календарь. 30 ноября, в последний день осени, местами ожидаются небольшие осадки, будут положительные температуры в течение суток в промежутке +1…+3 градуса", — отметила синоптик.

По её словам, уже с 1 декабря в столицу придёт настоящая зима со снегом и низкими температурами.