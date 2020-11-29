В Санкт-Петербурге под колёсами БТР погиб мужчина

В Санкт-Петербурге во время реконструкции боя БТР наехал на 38-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Известно, что реконструкцию боя заказала жена сына миллиардера Аркадия Скорова. Однако об организации этого мероприятия не были уведомлены местные власти и полиция.

БТР начал движение по заранее обозначенному сигналу — удару по броне. При движении он наехал на голову мужчины, который скончался под колесами бронеавтомобиля.