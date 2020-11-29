В Санкт-Петербурге во время реконструкции боя БТР наехал на 38-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Известно, что реконструкцию боя заказала жена сына миллиардера Аркадия Скорова. Однако об организации этого мероприятия не были уведомлены местные власти и полиция.
БТР начал движение по заранее обозначенному сигналу — удару по броне. При движении он наехал на голову мужчины, который скончался под колесами бронеавтомобиля.
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