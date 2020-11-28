В субботу в Москве ожидается дождь и мокрый снег, а температура воздуха может повыситься до трёх градусов выше нуля.
Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация будет представлена центральной частью циклона, неторопливо кружащего над средней полосой России и теряющего силы. Он сформирует облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха: плюс 1-3, по области — от нуля до плюс 3", — пояснил синоптик.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.