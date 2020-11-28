В субботу в Москве ожидается мокрый снег и дождь

В субботу в Москве ожидается дождь и мокрый снег, а температура воздуха может повыситься до трёх градусов выше нуля.

Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.