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Собянин: 50% москвичей невосприимчивы к COVID

Россия » Центр » Москва

Выступая в эфире ТК Россия-24 мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что вводить жёсткие карантинные ограничения в Москве не смысла, поскольку "50% жителей города невосприимчивы к коронавирусу".

Собянин: 50% москвичей невосприимчивы к COVID

По словам градоначальника, выбранная властями стратегия - "смесь призыва к личной ответственности и относительно небольших ограничений, а также увеличения пропускной способности больниц — кажется, работает".

"Нынешний вариант замедления эпидемии — это ограничительные меры, которые мы принимаем, а второй-это иммунитет населения, о котором говорят все ученые и специалисты, — пояснил он. — Исследования, проведенные в Москве, показывают, что около 50% населения имеет иммунный ответ на коронавирус: клеточный иммунитет, антитела и т. д. Но никто не гарантирует, что не последует второе заболевание", — сказал Собянин.

В то же время мэр повторил, что в ближайшее время вводить более строгую блокировку в Москве не планируется. Нынешние же меры, которые были продлены до 15 января, гораздо менее "ограничительны", чем те, которые были введены в европейских городах, таких как Париж и Лондон.

 

Автор: Ольга Лебедева
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