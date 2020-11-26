Ледокол "Арктика" завершает свою первую миссию

Российский атомный ледокол "Арктика" завершил свою первую арктическую миссию на Северном морском пути.

Об этом сообщил оператор российского флота ядерных ледоколов АтомФлот.

Судно отправилось в свое первое плавание в начале ноября из порта Мурманск, а 23 ноября к нему присоединился грузовой корабль "Сияние Севера". Средняя скорость каравана варьировалась от 10 до 12 морских узлов (18-20 км/час).

Ледокол сопровождал грузовой корабль в восточном направлении к входу в залив Оби, в самом центре русской Арктики. Планируется, что он вернется в Мурманск в середине декабря для пополнения запасов и подготовки к следующей миссии.

"Путешествие из Арктики в залив Оби доказало высокую эффективность нового ледокола на море", — прокомментировал советник исполнительного директора "Атомфлота" Леонид Ирлица.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Арктика" — крупнейший и самый мощный атомный ледокол в мире. Концепция двойной осадки позволяет ему работать как в замерзших водах Арктики, так и в устьях полярных рек.

Имея водоизмещение 33,5 тонны, длину 173,3 метра и рукав 34, корабли этого типа достаточно мощные, чтобы пробиваться между льдами толщиной до трех метров.

Благодаря массовому таянию полярных льдов Северный морской путь, расположенный вдоль северных берегов России, становится все более привлекательным для глобальных грузовых перевозок, так как способен сократить примерно на 10 дней поездки из Европы в Азию по сравнению с маршрутами через Суэцкий канал.

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