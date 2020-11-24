Американца с редким мышечным расстройством, от которого отказались врачи в США, на ноги поставили российские медики.
В США прогноз Алана Спенсера был однозначен: кровать или инвалидное кресло до конца жизни.
Спенсер впервые почувствовал, что что-то не так со здоровьем около пяти лет назад. Сначала стали слабеть руки, затем его состояние начало постепенно ухудшаться.
Ему был поставлен диагноз — очень редкое воспалительное мышечное расстройство, которым, по статистике страдают от 5 до 70 человек из миллиона.
Спенсер, который в то время был вице-президентом Time Warner Cable в Западном Техасе, был вынужден уйти с работы еще в 2017 году, так как он больше не мог работать, а американские врачи не могли ему помочь.
"На самом деле ты не умираешь, но теряешь все свои способности. Твои мышцы умирают. … иммунная система атакует тело… я пошел в клинику Майо — (лучшую). Они сказали мне: ты ничего не можешь сделать, просто иди домой и учись жить с этим", — рассказал Спенсер корреспонденту RT.
По его словам, известие о том, что помочь могут в России, поначалу вызвало лишь скепсис.
"Знаете, как американец, я придерживался стереотипов," — признаётся он.
Это оказалось не так просто, учитывая фактически несуществующее транспортное сообщение между двумя странами из-за пандемии коронавируса. Помогло интервью на RT, а потом меня увидели в российском МИДе, и они помогли", — вспоминает Спенсер.
В октябре он приехал-таки в пермскую клинику. Ходить к тому моменту больной уже не мог.
Всего через месяц результат, как говорится, на лицо — Спенсер ходит самостоятельно.
"Я думаю, что должен сказать людям с такими заболеваниями, что у них есть по крайней мере надежда, — говорит он. — Все должны об этом знать."
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.