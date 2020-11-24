От американца отказались врачи в США, а в Перми его поставили на ноги

Американца с редким мышечным расстройством, от которого отказались врачи в США, на ноги поставили российские медики.

В США прогноз Алана Спенсера был однозначен: кровать или инвалидное кресло до конца жизни.

Теперь, после месяца лечения в российской клинике, он может самостоятельно ходить.

История болезни

Спенсер впервые почувствовал, что что-то не так со здоровьем около пяти лет назад. Сначала стали слабеть руки, затем его состояние начало постепенно ухудшаться.

Ему был поставлен диагноз — очень редкое воспалительное мышечное расстройство, которым, по статистике страдают от 5 до 70 человек из миллиона.

Спенсер, который в то время был вице-президентом Time Warner Cable в Западном Техасе, был вынужден уйти с работы еще в 2017 году, так как он больше не мог работать, а американские врачи не могли ему помочь.

"На самом деле ты не умираешь, но теряешь все свои способности. Твои мышцы умирают. … иммунная система атакует тело… я пошел в клинику Майо — (лучшую). Они сказали мне: ты ничего не можешь сделать, просто иди домой и учись жить с этим", — рассказал Спенсер корреспонденту RT.

По его словам, известие о том, что помочь могут в России, поначалу вызвало лишь скепсис.

"Знаете, как американец, я придерживался стереотипов," — признаётся он.

Решил попробовать и не прогадал

Это оказалось не так просто, учитывая фактически несуществующее транспортное сообщение между двумя странами из-за пандемии коронавируса. Помогло интервью на RT, а потом меня увидели в российском МИДе, и они помогли", — вспоминает Спенсер.

В октябре он приехал-таки в пермскую клинику. Ходить к тому моменту больной уже не мог.

Всего через месяц результат, как говорится, на лицо — Спенсер ходит самостоятельно.