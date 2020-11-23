Мост на остров Русский во Владивостоке откроют 25 ноября. Ранее его закрыли из-за из-за обледенения и непогоды.
Сейчас людей на материк возит паром, который ходит каждые два часа и вмещает около 20 машин. Мост был закрыт утром 21 ноября.
"Датой открытия движения по мосту специалисты называют 25 ноября — к этому времени ванты должны очиститься ото льда, падающего на проезжую часть", — сказано в сообщении правительства Приморья.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.