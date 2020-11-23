Мост на остров Русский будет закрыт ещё два дня

Мост на остров Русский во Владивостоке откроют 25 ноября. Ранее его закрыли из-за из-за обледенения и непогоды.

Сейчас людей на материк возит паром, который ходит каждые два часа и вмещает около 20 машин. Мост был закрыт утром 21 ноября.