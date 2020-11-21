Скончался профессор МГУ Николай Богомолов

На 70-м году жизни скончался заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Николай Богомолов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.