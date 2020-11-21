На 70-м году жизни скончался заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Николай Богомолов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.
"Невозможно представить без него кафедру, факультет, университет. Нам всем ещё предстоит этому учиться", — отмечено в сообщении пресс-службы.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.