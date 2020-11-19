Три максимума пандемии в один день: ситуация с COVID в России

Через десять месяцев после первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом Россия преодолела отметку в два миллиона случаев инфицирования.
19 ноября оперштаб сообщил, что в стране 2 015 608 зарегистрированных случаев Covid-19. А сколько не выявлено — не знает никто.
Четверг стал для России днём пандемических антирейтингов:
Вторая волна коронавируса в России — это мнение врачей — оказалась более разрушительной, чем первая.
Напомним: 11 мая, в первый "пик" заражений, в России было зарегистрировано 11 656 случаев заболевания — меньше половины от сегодняшнего числа.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время 221 тысяча пациентов госпитализированы с Ковид-19, причем около 5 тысяч — с тяжёлой формой заболевания.
На мировой арене Россия занимает пятое место по подтвержденным инфекциям после
Что же касается летальных исходов, то их у нас меньше, чем во многих странах, не входящих в пятёрку антилидеров. Таких, например, как Испания, Великобритания и Италия.
В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.