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Три максимума пандемии в один день: ситуация с COVID в России

Через десять месяцев после первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом Россия преодолела отметку в два миллиона случаев инфицирования.

Три максимума пандемии в один день: ситуация с COVID в России

19 ноября оперштаб сообщил, что в стране 2 015 608 зарегистрированных случаев Covid-19. А сколько не выявлено — не знает никто.

Четверг стал для России днём пандемических антирейтингов:

  • 23 610 новых заражённых,
  • 463 летальных исхода, в результате чего общее число смертей Covid-19 — 34 850.

Вторая волна коронавируса в России — это мнение врачей — оказалась более разрушительной, чем первая.

Напомним: 11 мая, в первый "пик" заражений, в России было зарегистрировано 11 656 случаев заболевания — меньше половины от сегодняшнего числа.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время 221 тысяча пациентов госпитализированы с Ковид-19, причем около 5 тысяч — с тяжёлой формой заболевания.

  • Это означает, что 20% коек интенсивной терапии в стране в настоящее время заполнены больными коронавирусом. По словам Мурашко, 53 из 85 регионов России сообщают о заполнении больничных коек почти на 90%.

В мире

На мировой арене Россия занимает пятое место по подтвержденным инфекциям после

  • США — 11 529 818,
  • Индии — 8 958 483,
  • Бразилии — 5 945 849,
  • Франции — 2 115 717.

Что же касается летальных исходов, то их у нас меньше, чем во многих странах, не входящих в пятёрку антилидеров. Таких, например, как Испания, Великобритания и Италия.

Автор: Ольга Лебедева
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