Ноу-хау крымских ритуальщиков - экологичные гробы из картона

Ритуальные агентства Крыма предлагают жителям полуострова, чьи родственники стали жертвами коронавируса, "убить двух зайцев", приобретя для них экологичный гроб.

"Сделаны домовины из плотного картона с гидроизоляцией, что позволяет использовать их как при классическом захоронении, так и для кремации", — пишет РИА "Новости".

По данным издания, изобретение крымских похоронных служб весит не более 5 кг, а выдерживает вес до 120.

Как ещё одно неоспоримое преимущество такого гроба в рекламной листовке отмечено, что: