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Зима приходит в Россию. Когда и где ждать - рассказали синоптики

Ноябрь в России традиционно месяц, в котором осень сдаёт полномочия зиме. Не станет исключением и 2020 год. Ближе к концу месяца зимняя погода придёт во все регионы страны.

Зима приходит в Россию. Когда и где ждать - рассказали синоптики

Москва

По данным Росгидромета москвичам устойчивый температурный минус и снег стоит ждать 25-30 числа.

По словам Юрия Варакина, руководителя ситуационного центра Росгидромета, снежный покров, который в эти дни установится в столице, будет временным:

"В декабре еще может быть одна — две оттепели, но они будут кратковременными. Так что на 80% можно быть уверенным, что зимняя погода со снежным покровом все-таки будет преобладать".

На Урале

Погода в УФО уже стала по-настоящему зимней. По данным синоптиков, потепления жителям региона жать уже не стоит:

"Температура воздуха прочно ушла в минусовые значения. К выходным будет ниже -20º. Снега пока не много, но на водоёмах области уже идёт шага, начинается ледостав", — рассказали в Гидрометеоцентре области.

Аномальное тепло вернётся в Восточную Сибирь

Небольшое похолодание, пришедшее в регион в начале недели, "отпустит" и ненадолго сменится на аномальное для ноября тепло в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.

Об этом сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По их данным, к концу текущей недели и началу следующей, ожидается ухудшение погоды и резкое похолодание во всех регионах.

ДФО

Начальник Примгидромета Борис Кубай предупредил об ухудшении погоды в крае во второй половине текущей недели из-за образования и прохождения над Японским морем активного южного циклона.

По его словам, стоит ждать обильных осадков в виде снега. На Юге Приморья — штормового ветра. На дорогах — гололедицы.

ЮФО

В Ростове и на Кубани синоптики прогнозируют снегопады. Местами, правда, с дождём. Но температура воздуха всё равно — минусовая.

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