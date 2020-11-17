Власти Москвы продлили ученикам школ 6-11 классов дистанционное обучение на две недели — до 6 декабря.

Соответствующий указ появился на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 года. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких", — сказано на сайте.