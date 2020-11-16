Бурятия стала первым российским регионом, где бели введены жёсткие ограничительные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.
Введение локдауна объяснил глава республики Алексей Цыденов.
"Две недели длится инкубационный период. Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится", — пояснил чиновник.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.