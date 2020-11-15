Парковки для электромобилей появились в Москве

В Москве начали появляться парковки для электромобилей с возможностью подзарядить транспортное средство.

Примечательно, что на таких парковках запрещено парковаться обычным автомобилям.

Об этом стало известно из Telegram-канала столичного департамента транспорта.