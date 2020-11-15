В Москве начали появляться парковки для электромобилей с возможностью подзарядить транспортное средство.
Примечательно, что на таких парковках запрещено парковаться обычным автомобилям.
Об этом стало известно из Telegram-канала столичного департамента транспорта.
"В Москве появились новые парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин", — сказано в сообщении ведомства.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.