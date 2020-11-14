На Москву надвигаются заморозки, однако температура воздуха всё равно будет немного выше климатической нормы.

Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы ожидаем понижение температуры. Ночью в понедельник в Москве -1…-3 градуса, по области - до минус 6. В дневные часы в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса. Во вторник-среду — переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко. Но температура продолжит понижаться: ночью -3…-8 градусов, днём -4…+1 по области и около нуля в Москве", — пояснила синоптик.