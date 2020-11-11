Сегодня, 11 ноября, в Иркутске депутаты Заксобрания обсуждают проект бюджета региона на 2021 год.
Началась, впрочем, сессия с позитивной ноты: парламентарии "задним числом" поздравили впервые появившегося "на публике" после госпитализации с Covid губернатора области Игоря Кобзева с днём рождения.
И вручили ему неожиданный подарок: кнут и пряник.
Как пояснил спикер Заксобра Александр Ведерников, это — самые настоящие символы губернаторской власти:
"пряник — для народа, кнут — для нерадивых чиновников".
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.