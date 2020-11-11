Символы власти - кнут и пряник - подарили губернатору Приангарья

Сегодня, 11 ноября, в Иркутске депутаты Заксобрания обсуждают проект бюджета региона на 2021 год.

Началась, впрочем, сессия с позитивной ноты: парламентарии "задним числом" поздравили впервые появившегося "на публике" после госпитализации с Covid губернатора области Игоря Кобзева с днём рождения.

И вручили ему неожиданный подарок: кнут и пряник.

Как пояснил спикер Заксобра Александр Ведерников, это — самые настоящие символы губернаторской власти: