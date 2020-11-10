В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

Власти Москвы ввели новые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Теперь в столице будет запрещено оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Студентов колледжей и вузов переведут на дистанционное обучение. Им также рекомендовали не покидать жилище без необходимости.

Вместимость залов в театрах и кинотеатрах была понижена до 25%. Меры будут действовать с 13 ноября до 15 января.