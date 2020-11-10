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В Сибирь вернулось аномальное тепло

На текущей неделе по всей Сибири прогнозируются не по сезону высокие температуры.

В Сибирь вернулось аномальное тепло

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что

  • в Западной Сибири погода будет на 6-10 градусов теплее, чем обычно в это период,
  • в Центральной Сибири — на 8-15 градусов больше климатической нормы.

"В Новосибирской, Томской и Омской областях дневные температуры будут положительными, что является невероятным теплом для этого времени года. Для сравнения: в 2017 году средняя температура в Сибири составляла около -15º по Цельсию, а экстремальные значения достигали минус 30º"

Международные эксперты указывают на подобное изменение температурного фона как на тревожный знак для всего мира.

Группа ученых во главе с сотрудниками британского Метрополитен-офиса предупредила, что такой сценарий был бы "почти невозможен" в прошлом, и что он представляет собой "недвусмысленные доказательства воздействия изменения климата на планету"."

К слову, опросы показали, что россияне относятся к числу наименее обеспокоенных изменением климата по сравнению с жителями других стран мира.

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