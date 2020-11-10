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В ряде регионов будут ужесточать противопандемические меры

Глава Роспотребнадзора указала на необходимость ужесточить коронавирусные ограничения в ряде российских регионов.

В ряде регионов будут ужесточать противопандемические меры

Основание — превышение средних по стране показателей заболеваемости COVID-19.

На сегодняшний день, по словам Анны Поповой, хуже всего дела обстоят

в Архангельской, Иркутской, Костромской, Магаданской, Ульяновской, Сахалинской, Пензенской областях, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Хакассии, республике Коми и в Забайкальском крае.

В возглавляемом Поповой санитарном ведомстве главной причиной плохой эпидобстановке в указанных регионах является отсутствие "административных санкций против нарушителей режима".

А между тем, во многих субъектах федерации система здравоохранения "трещит по швам". Например, в Хакасии:

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