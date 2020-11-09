С 9 ноября все вузы и колледжи Московской области переведут на дистанционный формат обучения.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", — заявил чиновник.