Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города. На данный момент о состоянии чиновника ничего неизвестно.
"Действительно, глава Владивостока Олег Гуменюк на больничном с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Он находится в городе", — сказано в сообщении пресс-службы.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.