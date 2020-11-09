В понедельник в Москве будет облачно

В понедельник в Москве воздух прогреется до пяти градусов выше нуля. Жителей города ожидает переменная облачность и высокое атмосферное давление.

Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.