В понедельник в Москве воздух прогреется до пяти градусов выше нуля. Жителей города ожидает переменная облачность и высокое атмосферное давление.
Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 3-5 градусов, в Подмосковье от плюс одного до плюс шести", — отметил синоптик.
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