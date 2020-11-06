Песков: мы знаем о недостатках систем здравоохранения в регионах

Выступая в четверг перед журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что пандемия коронавируса в стране находится под контролем.

По словам Пескова, Владимир Путин "знает о ряде недостатков систем здравоохранения на местах":

"Эпидемия развивается, и она продолжается. Ситуация действительно очень напряженная, но она находится под контролем. К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои, президент знает о них, и существует система реагирования на них."

В ряде регионов системы здравоохранения не справляются с наплывом заражённых

Ряд городов по всей стране готовятся к росту заболеваемости, увеличивая коечный фонд для COVID-инфицированных.

Например, в Санкт-Петербурге, губернатор предупреждает о потенциально более жестких мерах. Там детская больница была преобразована в импровизированное коронавирусное отделение.

А в Омске, где в октябре работники скорой помощи протестовали, доставляя тяжелобольных пациентов прямо к зданию министерства после того, как они часами ездили по городу, не в состоянии найти больницу, куда примут пациентов, губернатор региона Александр Бурков отправил в отставку своего министра здравоохранения Ирину Солдатову.

В заявлении, опубликованном в своем Instagram, Бурков написал, что решение просить об отставке Солдатовой было "взвешенным".

"Это было сделано по результатам анализа текущего состояния региональной системы здравоохранения и по результатам проверки Росздравнадзором инцидента, произошедшего 27 октября."

Аналогичная ситуация наблюдается и в других российских регионах.

Напомним, ранее президент страны настаивал на том, что Россия не вернется к тотальной изоляции, и не будет вводить жёсткие ограничительные меры: