До конца следующей недели продлили каникулы омским школьникам. Об этом сообщили в министерстве образования Омской области.

"Губернатор Омской области Александр Бурков внёс изменения в распоряжение от 17 марта 2020 года. В общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября — при шестидневке. С 9 по 22 ноября обучение в колледжах и вузах также переводится в электронный формат с применением дистанционных образовательных технологий", — сказано в сообщении.