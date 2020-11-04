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Собянин обратился к жителям Москвы в День народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём народного единства и напомнил, что только взаимная поддержка позволит россиянам победить пандемию коронавируса.

"Дорогие москвичи, с Днём народного единства … Сейчас тоже нелёгкие времена. Правда, теперь сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга", — отметил градоначальник.

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