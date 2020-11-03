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Директорам московских школ стало проще искать учителей на замену

Ресурс "Учитель на замену" позволяет директорам московских школ без проблем найти специалиста на замену временно отсутствующему основному работнику. Сейчас в его базе содержится почти 1,4 тысячи анкет кандидатов.

Директорам московских школ стало проще искать учителей на замену

"Через ресурс можно оформить запрос на приглашение как учителя-предметника, который обеспечит замену, так и ассистента для организации работы в классе, демонстрации учебного оборудования, помощи с использованием электронных образовательных ресурсов на тот случай, если основной педагог вынужден оставаться дома. Это касается в первую очередь учителей из группы риска — старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Таким образом, учитель может вести урок дистанционно, а его класс находится в учебной аудитории вместе с ассистентом", — рассказал "Вечерней Москве" директор Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Андрей Зинин.

По его словам, идея проекта возникла в декабре 2019 года, а уже в январе 2020 года директора московских школ получили доступ к ресурсу. Сервис проработал до момента перехода образовательных организаций на дистанционное обучение и вновь был запущен в середине октября.

Как рассказал Андрей Зинин, наиболее востребованы сегодня учителя английского языка, русского языка и литературы, математики, алгебры и геометрии.

"Это те предметы, по которым достаточно большой объем часов школьной программы. По ним замену запрашивают в первую очередь, поскольку, если сразу несколько педагогов заболевают или вынуждены перейти на удаленку, качественно заменить их силами самой школы достаточно сложно", — пояснил директор Мосметодцентра.

Все кандидаты в обязательном порядке прикладывают к своей анкете данные о результатах прохождения независимой диагностики Московского центра качества образования, которая сейчас проводится онлайн.

По запросу школы нужного специалиста подбирают сотрудники Мосметодцентра и передают его контактные данные ответственному лицу. Директора школ могут оценить работу приглашенных работников, заполнив специальную форму на ресурсе.

К участию в проекте, в частности, привлечены студенты старших курсов педагогических вузов — их деятельность проходит в рамках педагогической практики.

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