В горах Сочи, на курорте "Роза Хутор", выпал первый снег. Буквально несколько дней назад температура воздуха в долине достигала 24 градусов тепла, на пике — 12, но прохождение холодного фронта принесло осадки и похолодание.
"Сейчас высота снежного покрова на самой высокой площадке курорта "Роза Хутор" — Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря, составляет 23 сантиметра. Температура воздуха — минус 3 градуса. Выпадение снега сопровождалось метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги минувшим вечером достигали 18 м/с, ночью — до 13 м/с", — рассказал синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.
Снег шел до уровня 1600 над уровнем моря. Как пояснят метеорологи, снегопад для первых чисел ноября — явление типичное. Обычно в это время в горах Кавказа ложится первый снег.
"Снежный покров — временный, с учётом прогнозируемого значительного потепления, он будет таять. Снегопадов в первой декаде ноября — больше не прогнозируется", — отметил Адриан Коротеев.
Несмотря на выпавший снег, летний сезон на курорте "Роза Хутор" продлится до 15 ноября. Открытие сезона катания здесь намечено на 18 декабря.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.