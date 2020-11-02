На курорте "Роза Хутор" выпал первый снег

В горах Сочи, на курорте "Роза Хутор", выпал первый снег. Буквально несколько дней назад температура воздуха в долине достигала 24 градусов тепла, на пике — 12, но прохождение холодного фронта принесло осадки и похолодание.

"Сейчас высота снежного покрова на самой высокой площадке курорта "Роза Хутор" — Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря, составляет 23 сантиметра. Температура воздуха — минус 3 градуса. Выпадение снега сопровождалось метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги минувшим вечером достигали 18 м/с, ночью — до 13 м/с", — рассказал синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.

Снег шел до уровня 1600 над уровнем моря. Как пояснят метеорологи, снегопад для первых чисел ноября — явление типичное. Обычно в это время в горах Кавказа ложится первый снег.

"Снежный покров — временный, с учётом прогнозируемого значительного потепления, он будет таять. Снегопадов в первой декаде ноября — больше не прогнозируется", — отметил Адриан Коротеев.

Несмотря на выпавший снег, летний сезон на курорте "Роза Хутор" продлится до 15 ноября. Открытие сезона катания здесь намечено на 18 декабря.